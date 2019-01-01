Бесконтактная операция

Операция с использованием Карты, осуществляемая путем поднесения (прикладывания) Карты к устройству, поддерживающему бесконтактную технологию проведения операции. Сумма бесконтактной операции, совершаемой без ввода Пин-кода, определяется банком – эквайером и правилами Международных платежных систем. Если операция проводится за рубежом, то размер суммы, по которой не требуется ввод Пин-кода, определяется правилами платежной системы, действующими в данном государстве. Операции по бесконтактным картам, совершенных без ввода Пин-кода не подлежат оспариванию.