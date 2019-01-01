Инкассо

Форма расчетов, при которой банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший по­ручение клиента, вправе привлекать для его вы­полнения иной банк (исполняющий банк). Поря­док осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, установленными в соот­ветствии с ним банковскими правилами и приме­няемыми в банковской практике обычаями дело­вого оборота.