Государственные финансы

Денежные отношения по поводу распределения и перерас­пределения стоимости общественного продукта и части национального богатства, связанные с формированием финансовых ресурсов в распо­ряжении государства и его предприятий и исполь­зованием государственных средств на затраты по расширению производства, удовлетворение социально-культурных потребностей общества, нужд обороны и управления. Доходы государст­венного бюджета состоят из многих источников и поступлений. Совокупность всех видов государст­венных доходов, которая формируется различными методами, составляет систему государствен­ных доходов.