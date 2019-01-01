Государственные финансы
Денежные отношения по поводу распределения и перераспределения стоимости общественного продукта и части национального богатства, связанные с формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и его предприятий и использованием государственных средств на затраты по расширению производства, удовлетворение социально-культурных потребностей общества, нужд обороны и управления. Доходы государственного бюджета состоят из многих источников и поступлений. Совокупность всех видов государственных доходов, которая формируется различными методами, составляет систему государственных доходов.
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