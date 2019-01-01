Долг государственный внутренний
Долговые обязательства Правительства Российской Федерации, выраженные в валюте Российской Федерации, перед юридическими и физическими лицами, если иное не установлено нормативными актами Российской Федерации. Юридическими формами долговых обязательств являются кредиты, полученные правительством, государственные займы, полученные посредством выпуска ценных бумаг от имени Правительства Российской Федерации, других долговых обязательств, гарантированных Правительством Российской Федерации.
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