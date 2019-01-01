Долг государственный внутренний

Долговые обязательства Правительства Россий­ской Федерации, выраженные в валюте Россий­ской Федерации, перед юридическими и физиче­скими лицами, если иное не установлено нормативными актами Российской Федерации. Юридическими формами долговых обязательств являются кредиты, полученные правительством, государственные займы, полученные посредст­вом выпуска ценных бумаг от имени Правитель­ства Российской Федерации, других долговых обязательств, гарантированных Правительством Российской Федерации.