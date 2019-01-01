Чек

Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы. В каче­стве плательщика по чеку может быть указан толь­ко банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления че­ков. Отзыв чека до истечения срока для его предъ­явления не допускается. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в соот­ветствии с ним банковскими правилами.