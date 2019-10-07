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Комитет по финансовому мониторингу МФ РК
Комитет по финансовому мониторингу МФ РК
О компании
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан является ведомством осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые фигуры
Абылкаир Бактыбаевич Скаков
Председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Айсагалиева София Серикбаевна
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Мекебеков Айдар Зейнуллаевич
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
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