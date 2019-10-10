Айсагалиева София Серикбаевна

Родилась 17 ноября 1968г.

Образование:

высшее – математик, магистр экономики. Кандидат физико-математических наук.

1990 году окончила Казахский Государственный университет им.С.М. Кирова.

1999 году Маастрихтскую школу менеджмента.

Трудовая деятельность:

1993-1998гг. – преподаватель, старший преподаватель, доцент в Казахской государственной академии управления г. Алматы.

Январь-август 1998гг. – менеджер Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям.

1998-1999гг. – начальник Управления статистики строительства и инвестиций Агентства по статистике Республики Казахстан г.Алматы.

1999-2000гг. – Директор Департамента инвестиционной политики Министерства экономики Республики Казахстан г.Астана.

2000-2001гг. – Вице-министр Министерства экономики Республики Казахстан.

2001-2002гг. – Председатель Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.

2002-2003гг. – Заместитель председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан.

2003-2006гг. – Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация Форум предпринимателей Казахстана.

Май 2007-июнь 2007гг. – Советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

2007-2009гг. – Заместитель председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

2009- 2010гг. – Директор Департамента международных отношений Министерства финансов Республики Казахстан.

Ноябрь 2010г. – по настоящее время – Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Награды:

Награждена: Благодарностью Президента Республики Казахстан (2001г.); нагрудным знаком «За отличную службу в Таможенных органах» III степени (2009) и юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), к 10-летию Шанхайской организации сотрудничества (2011), «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011).