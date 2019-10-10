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Айсагалиева София Серикбаевна

Айсагалиева София Серикбаевна

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

Родилась 17 ноября 1968г.

Образование:

  • высшее – математик, магистр экономики. Кандидат физико-математических наук. 
  • 1990 году окончила Казахский Государственный университет им.С.М. Кирова.
  • 1999 году Маастрихтскую школу менеджмента.

Трудовая деятельность:

  • 1993-1998гг. – преподаватель, старший преподаватель, доцент в Казахской государственной академии управления г. Алматы.
  • Январь-август 1998гг. – менеджер Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям.
  • 1998-1999гг. – начальник Управления статистики строительства и инвестиций Агентства по статистике  Республики Казахстан г.Алматы.
  • 1999-2000гг. – Директор Департамента инвестиционной политики Министерства экономики Республики Казахстан г.Астана.
  • 2000-2001гг. – Вице-министр Министерства экономики Республики Казахстан.
  • 2001-2002гг. – Председатель Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.
  • 2002-2003гг. – Заместитель председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан.
  • 2003-2006гг. – Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация Форум предпринимателей Казахстана.
  • Май 2007-июнь 2007гг. – Советник Премьер-Министра Республики Казахстан.
  • 2007-2009гг. – Заместитель председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.
  • 2009- 2010гг. – Директор Департамента международных отношений Министерства финансов Республики Казахстан.
  • Ноябрь 2010г. – по настоящее время – Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Награды:

Награждена: Благодарностью Президента Республики Казахстан (2001г.); нагрудным знаком «За отличную службу в Таможенных органах» III степени (2009) и  юбилейными медалями  «Астананың 10 жылдығы» (2008), к 10-летию Шанхайской организации сотрудничества (2011), «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011).

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК
Айсагалиева София Серикбаевна
Айсагалиева София Серикбаевна
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Персональная справка