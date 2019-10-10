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Мекебеков Айдар Зейнуллаевич

Мекебеков Айдар Зейнуллаевич

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

Родился 15 октября 1976 года в городе Алматы.

Образование:

  • 1997 гг. - Казахский государственный национальный университет имени Аль-фараби (специальность - историк).
  • 2000 гг. – Казахстанский институт экономики и права (специальность – экономист).

Трудовая деятельность:

  • С 1997-2000 гг. – срочная служба офицера в армии, г. Буролдай.
  • С 2000-2003 гг. – специалист – налоговый инспектор сектора аудита юридических лиц Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы, г. Алматы.
  • 2003-2004 гг. – ведущий специалист – ведущий налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алмалинскому району
    г. Алматы, г. Алматы.
  • 2004-2008 гг. – ведущий специалист – ведущий налоговый инспектор, главный специалист – главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Медеускому району
    г. Алматы, г. Алматы.
  • 2008-2009 гг. – Начальник отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г. Талдыкорган.
  • 2009-2014 гг. – Начальник, руководитель Управления налогового аудита Налогового Департамента Министерства финансов Республики Казахстан,
    г. Астана.
  • 2014-2015 гг. – Руководитель Управления аудита Департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.
  • Январь 2015г. – по настоящее время – Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана

Награды, почетные звания:

  • Почетное звание «Отличник налоговой службы»,
  • Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».
Комитет по финансовому мониторингу МФ РК
Мекебеков Айдар Зейнуллаевич
Мекебеков Айдар Зейнуллаевич
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Персональная справка