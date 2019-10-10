Мекебеков Айдар Зейнуллаевич
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Родился 15 октября 1976 года в городе Алматы.
Образование:
- 1997 гг. - Казахский государственный национальный университет имени Аль-фараби (специальность - историк).
- 2000 гг. – Казахстанский институт экономики и права (специальность – экономист).
Трудовая деятельность:
- С 1997-2000 гг. – срочная служба офицера в армии, г. Буролдай.
- С 2000-2003 гг. – специалист – налоговый инспектор сектора аудита юридических лиц Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы, г. Алматы.
- 2003-2004 гг. – ведущий специалист – ведущий налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алмалинскому району
г. Алматы, г. Алматы.
- 2004-2008 гг. – ведущий специалист – ведущий налоговый инспектор, главный специалист – главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Медеускому району
г. Алматы, г. Алматы.
- 2008-2009 гг. – Начальник отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г. Талдыкорган.
- 2009-2014 гг. – Начальник, руководитель Управления налогового аудита Налогового Департамента Министерства финансов Республики Казахстан,
г. Астана.
- 2014-2015 гг. – Руководитель Управления аудита Департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.
- Январь 2015г. – по настоящее время – Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана
Награды, почетные звания:
- Почетное звание «Отличник налоговой службы»,
- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».