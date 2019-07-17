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АО "Самрук-Энерго"
АО "Самрук-Энерго"
О компании
АО «Самрук-Энерго». Крупнейший государственный многопрофильный энергетический холдинг Казахстана.
Новости
Инвестиции в охрану окружающей среды увеличились за год сразу вдвое
По итогам восьми месяцев производство электроэнергии объектами ВИЭ увеличилось к прошлому году на 30%.
Успешное рефинансирование валютных обязательств Мойнакской ГЭС
Электроэнергетический холдинг АО «Самрук-Энерго» и компания в ее структуре - АО «Мойнакская ГЭС» осуществили досрочное погашение валютного займа Мойнакской ГЭС
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Ключевые фигуры
Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»
Тютебаев Серик Суинбекович
Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления АО "Самрук-Энерго"
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