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Жуламанов Бакитжан Толевжанович

Жуламанов Бакитжан Толевжанович

Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»

Родился 23 декабря 1966 года

Гражданство:

Республика Казахстан.

Образование:

  • В 1991г. – окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономика и планирование материально-технического снабжения»,  присвоена квалификации «экономист».
  • В 2001г. – окончил Университет им. Д.А.Кунаева по специальности «юриспруденция»,  присвоена квалификации «юрист».

Трудовая деятельность:

  • 1991 года – Экономист, начальник ПФО НПП «Геосистема».
  • 1991-1993 годы – Главный бухгалтер брокерской фирмы «Галакси».
  • 1993-1998 годы – Заместитель директора, директор АК «Асетан».
  • 1998-2003 годы – Президент ТОО «Агропромышленная корпорация Golden Grain», президент ЗАО «Golden Grain Group».
  • 2003-2004 годы – Исполняющий обязанности начальника, начальник департамента жилья г. Астаны.
  • 2004-2005 годы - Заведующий отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами президента Республики Казахстан.
  • 2005-2007 годы – Директор ГКП «Алматы жер».
  • С 2007 года – Управляющий директор АО «Эксимбанк Казахстана»;
  • 2007-2009 годы - Заместитель Председателя Правления АО «Трест Средазэнергомонтаж».
  • 2009-2011 годы – Аким города Павлодара.
  • 2011-2016 годы – Начальник управления туризма города Алматы.
  • 2016 - 2018 годы - Председатель Правления «НК «Продкорпорация».
  • С 25 мая 2018 по 27 июля 2018 года - Исполнял обязанности Председателя Правления Общества АО "Самрук-Энерго"
  • 27 июля 2018 года - Председатель Правления Общества АО "Самрук-Энерго"
АО "Самрук-Энерго"
Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»
Персональная справка