Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»
Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»
Родился 23 декабря 1966 года
Гражданство:
Республика Казахстан.
Образование:
- В 1991г. – окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономика и планирование материально-технического снабжения», присвоена квалификации «экономист».
- В 2001г. – окончил Университет им. Д.А.Кунаева по специальности «юриспруденция», присвоена квалификации «юрист».
Трудовая деятельность:
- 1991 года – Экономист, начальник ПФО НПП «Геосистема».
- 1991-1993 годы – Главный бухгалтер брокерской фирмы «Галакси».
- 1993-1998 годы – Заместитель директора, директор АК «Асетан».
- 1998-2003 годы – Президент ТОО «Агропромышленная корпорация Golden Grain», президент ЗАО «Golden Grain Group».
- 2003-2004 годы – Исполняющий обязанности начальника, начальник департамента жилья г. Астаны.
- 2004-2005 годы - Заведующий отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами президента Республики Казахстан.
- 2005-2007 годы – Директор ГКП «Алматы жер».
- С 2007 года – Управляющий директор АО «Эксимбанк Казахстана»;
- 2007-2009 годы - Заместитель Председателя Правления АО «Трест Средазэнергомонтаж».
- 2009-2011 годы – Аким города Павлодара.
- 2011-2016 годы – Начальник управления туризма города Алматы.
- 2016 - 2018 годы - Председатель Правления «НК «Продкорпорация».
- С 25 мая 2018 по 27 июля 2018 года - Исполнял обязанности Председателя Правления Общества АО "Самрук-Энерго"
- 27 июля 2018 года - Председатель Правления Общества АО "Самрук-Энерго"