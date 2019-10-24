Тютебаев Серик Суинбекович
Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления АО "Самрук-Энерго"
Родился 27 мая 1958 года.
Образование:
- В 1981г. - окончил Алматинский энергетический институт, инженер-теплоэнергетик.
- В 2000г. - окончил Алматинский энергетический институт по специальности экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК.
Трудовая деятельность:
- 1981-1983 гг. – Помощник мастера пусконаладочного управления СреднеАзЭнергоМонтаж.
- 1983-1984 гг. – Инженер кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского Энергетического университета.
- 1984-1998 гг. - Машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, старший машинист турбинного отделения турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха, начальник турбинного цеха АТЭЦ-2, главный инженер, Управляющий директор АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед».
- 2007-2010 гг. – Управляющий директор АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ №2.
- 2010-2011 гг. - Заместитель Председателя Правления АО «Алматинские электрические станции».
- 2011-2013 гг. - Начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы.
- 2013-2014 гг. - Заместитель Председателя Правления по производству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
- 2014-2016 гг. - Управляющий дивизионом «Генерация».
- С марта 2016 года - Управляющий директор по производству и управлению активами Общества.
- Также является представителем Общества в следующих ДЗО: АО «АлЭС», АО «АЖК», АО «Мойнакская ГЭС», АО «БТЭС» - Председатель Совета директоров, ТОО «ЭГРЭС-1» - Председатель Наблюдательного совета, AО «Forum Mauder B.V.» - член Совета директоров, АО «СЭГРЭС-2» - член Совета директоров.