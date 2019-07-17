КазМунайГаз досрочно выполнил обязательства в рамках сделки по авансированию нефти ТОО «Тенгизшевройл»

«КазМунайГаз» объявила операционные и финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года.