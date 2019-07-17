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АО "НК КазМунайГаз"

АО "НК КазМунайГаз"

О компании
Национальная компания «КазМунайГаз» – казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.
Новости
КазМунайГаз досрочно выполнил обязательства в рамках сделки по авансированию нефти ТШО
КазМунайГаз досрочно выполнил обязательства в рамках сделки по авансированию нефти ТШО
КазМунайГаз досрочно выполнил обязательства в рамках сделки по авансированию нефти ТОО «Тенгизшевройл»
Производственные и финансовые результаты АО «Национальная компания «КазМунайГаз» за девять месяцев 2019 года
Производственные и финансовые результаты АО «Национальная компания «КазМунайГаз» за девять месяцев 2019 года
«КазМунайГаз» объявила операционные и финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года.
В Казахстане начали производство и отгрузку морозоустойчивого дизтоплива Khazar -38
В Казахстане начали производство и отгрузку морозоустойчивого дизтоплива Khazar -38
Атырауский нефтеперерабатывающий завод начал производство и отгрузку морозоустойчивого дизельного топлива Khazar с предельной температурой фильтруемости – минус 38С.
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Ключевые фигуры
Айдарбаев Алик Серикович
Айдарбаев Алик Серикович
Председатель Правления НК "КазМунайГаз", заместитель председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
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