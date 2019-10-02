Айдарбаев Алик Серикович

Родился 19 мая 1963 года.

Образование:

В 1985 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»

Трудовая деятельность:

С 1985 по 1991 годы - оператор-технолог в НГДУ «Жетыбайнефть».

С 1991 по 1994 годы - заместитель начальника цеха поддержания пластового давления НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть».

С 1994 по 1995 годы - начальник участка поддержания пластового давления, начальник цеха добычи нефти и газа, заместитель генерального директора, Первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз».

С 1995 по 2009 годы - генеральный директор АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ».

С 2009 по 2011 годы - генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз».

С апреля 2011 по декабрь 2011 года - управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз» по разведке и добыче.

С 2011 по 2013 годы - генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С января 2013 года - аким Мангистауской области.

С марта 2017 по январь 2018 года - первый вице-министр по инвестициям и развитию РК

С января 2018 год – заместитель председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

Награды:

Ордена: «Курмет» (1999), «Парасат» (2007), «Барыс» ІІ степени (2014)

Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002); «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005);

Нагрудный знак «15 лет казахстанской полиции».