Айдарбаев Алик Серикович
Председатель Правления НК "КазМунайГаз", заместитель председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
Айдарбаев Алик Серикович
Родился 19 мая 1963 года.
Образование:
В 1985 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»
Трудовая деятельность:
С 1985 по 1991 годы - оператор-технолог в НГДУ «Жетыбайнефть».
С 1991 по 1994 годы - заместитель начальника цеха поддержания пластового давления НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть».
С 1994 по 1995 годы - начальник участка поддержания пластового давления, начальник цеха добычи нефти и газа, заместитель генерального директора, Первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз».
С 1995 по 2009 годы - генеральный директор АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ».
С 2009 по 2011 годы - генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз».
С апреля 2011 по декабрь 2011 года - управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз» по разведке и добыче.
С 2011 по 2013 годы - генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
С января 2013 года - аким Мангистауской области.
С марта 2017 по январь 2018 года - первый вице-министр по инвестициям и развитию РК
С января 2018 год – заместитель председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
Награды:
Ордена: «Курмет» (1999), «Парасат» (2007), «Барыс» ІІ степени (2014)
Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002); «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005);
Нагрудный знак «15 лет казахстанской полиции».