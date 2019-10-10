Абдулгафаров Дастан Елемесович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахстанский институт права и международных отношений по специальности «Международное право» и Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел РК по специальности «Международная экономика и право». Получил диплом Магистра Нефтяного Бизнеса в Корпоративном Университете AGIP, степень Executive MBA Московской школы управления «Сколково».







ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал в качестве управляющего директора по развитию бизнеса с сентября 2006 года в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

Также работал в АО «МНК «КазМунайТениз», АО НК «КазМунайГаз»;



С января 2015 года - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».