Абдулгафаров Дастан Елемесович
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахстанский институт права и международных отношений по специальности «Международное право» и Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел РК по специальности «Международная экономика и право». Получил диплом Магистра Нефтяного Бизнеса в Корпоративном Университете AGIP, степень Executive MBA Московской школы управления «Сколково».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Работал в качестве управляющего директора по развитию бизнеса с сентября 2006 года в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
Также работал в АО «МНК «КазМунайТениз», АО НК «КазМунайГаз»;
С января 2015 года - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».