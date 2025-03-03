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Тарифы и ставки займа TimeZaim
TimeZaim
TimeZaim
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Информация о предлагаемых займах
TimeZaim предлагает микрокредиты на сумму до 170 000 тенге на срок до 45 дней. Для новых клиентов максимальная сумма займа ограничена 40 000 тенге.
Условия займа, требования, документы
Условия займа:
Минимальная сумма: 10 000 тенге
Максимальная сумма: 170 000 тенге (до 50 МРП)
Процентная ставка: от 0,01% до 0,99% в день (ГЭСВ от 3,716%, но не более 56%)
Срок: от 5 до 20 дней
Требования к заемщику:
Гражданство РК или вид на жительство
Возраст: от 18 до 65 лет
Наличие удостоверения личности
Постоянная регистрация в РК
Мобильный телефон и электронная почта
Документы:
Для оформления заявки достаточно удостоверения личности.
Как оформить
Перейти на сайт МФО и выбрать сумму займа
Ввести номер телефона, адрес электронной почты и персональные данные
Заполнить анкету, указав адрес проживания, сведения о работе и образовании
Отправить заявку и дождаться решения
Изучить предложенные условия и подписать контракт онлайн
Как получить
Компания переводит одобренные суммы на банковский счет (IBAN) или дебетовую карту заемщика. Важно отметить, что компания не работает с пенсионными, кредитными и бизнес-картами. Зачисление средств занимает от 10 минут до 3 рабочих дней.
Способы погашения
Оплата банковской картой в личном кабинете
Банковский перевод
QIWI терминалы
QIWI-кошелек
Причины отказа, что делать если отказали
TimeZaim не раскрывает конкретные причины отказа в выдаче займа. Однако, можно предположить, что отказ может быть связан с:
Несоответствием требованиям к заемщику (возраст, гражданство, прописка)
Отрицательной кредитной историей
Недостоверной информацией, указанной в заявке
В случае отказа рекомендуется обратиться в службу поддержки МФО для уточнения причин.
Пролонгация
На официальном сайте TimeZaim нет информации о возможности пролонгации займа. Для уточнения этой информации рекомендуется обратиться в службу поддержки компании.
Досрочное погашение
Компания позволяет досрочно погасить займ без дополнительной платы.
Штрафы
За каждый день просрочки платежа начисляется неустойка в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства. В случае длительной просрочки TimeZaim может передать информацию о заемщике в кредитное бюро, обратиться к коллекторским агентствам или в суд.
Плюсы и минусы
- Быстрое оформление и высокий процент одобрения
- Выдача денежных средств без залога и справок
- Прозрачные условия с предварительным расчетом
- Возможность досрочного погашения.
- Скидки и акции для клиентов
- Высокие процентные ставки.
- Ограниченные суммы займа, особенно для новых клиентов
- Отсутствие возможности продления займа
- Риски просрочки и негативного влияния на кредитную историю
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