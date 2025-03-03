Timezaim.kz

0.01%

Ставка МФО

от 5 дн. - до 20 дн.

Срок займа

10 000 - 40 000 ₸

Сумма займа

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 3.03.2025

Тарифы и ставки займа TimeZaim

Timezaim.kz

TimeZaim

Первый займ
Без залога
Сумма
10 000 - 40 000 ₸
Срок
от 5 дн. - до 20 дн.
Ставка
0.01 %
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Timezaim.kz

TimeZaim

Повторный займ
Без залога
Сумма
10 000 - 100 000 ₸
Срок
от 5 мин. - до 20 мин.
Ставка
1 %
Позвонить

Расчет займа на калькуляторе

К возврату до 23 марта 2025
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.01%

Справочная информация о компании

Информация о предлагаемых займах

TimeZaim предлагает микрокредиты на сумму до 170 000 тенге на срок до 45 дней. Для новых клиентов максимальная сумма займа ограничена 40 000 тенге.

Условия займа, требования, документы

Условия займа:

  • Минимальная сумма: 10 000 тенге

  • Максимальная сумма: 170 000 тенге (до 50 МРП)

  • Процентная ставка: от 0,01% до 0,99% в день (ГЭСВ от 3,716%, но не более 56%)

  • Срок: от 5 до 20 дней

Требования к заемщику:

  • Гражданство РК или вид на жительство

  • Возраст: от 18 до 65 лет

  • Наличие удостоверения личности

  • Постоянная регистрация в РК

  • Мобильный телефон и электронная почта

Документы:

Для оформления заявки достаточно удостоверения личности.


Как оформить

  1. Перейти на сайт МФО и выбрать сумму займа

  2. Ввести номер телефона, адрес электронной почты и персональные данные

  3. Заполнить анкету, указав адрес проживания, сведения о работе и образовании

  4. Отправить заявку и дождаться решения

  5. Изучить предложенные условия и подписать контракт онлайн

Как получить

Компания переводит одобренные суммы на банковский счет (IBAN) или дебетовую карту заемщика. Важно отметить, что компания не работает с пенсионными, кредитными и бизнес-картами. Зачисление средств занимает от 10 минут до 3 рабочих дней.

Способы погашения

  • Оплата банковской картой в личном кабинете

  • Банковский перевод

  • QIWI терминалы

  • QIWI-кошелек

Причины отказа, что делать если отказали

TimeZaim не раскрывает конкретные причины отказа в выдаче займа. Однако, можно предположить, что отказ может быть связан с:

  • Несоответствием требованиям к заемщику (возраст, гражданство, прописка)

  • Отрицательной кредитной историей

  • Недостоверной информацией, указанной в заявке

В случае отказа рекомендуется обратиться в службу поддержки МФО для уточнения причин.

Пролонгация

На официальном сайте TimeZaim нет информации о возможности пролонгации займа. Для уточнения этой информации рекомендуется обратиться в службу поддержки компании.

Досрочное погашение

Компания позволяет досрочно погасить займ без дополнительной платы.

Штрафы

За каждый день просрочки платежа начисляется неустойка в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства. В случае длительной просрочки TimeZaim может передать информацию о заемщике в кредитное бюро, обратиться к коллекторским агентствам или в суд.

TimeZaim – это удобный онлайн-сервис для получения быстрого займа. Компания предлагает прозрачные условия и оперативную выдачу средств. Однако, перед оформлением займа важно внимательно изучить условия и оценить свои финансовые возможности, чтобы избежать просрочек и негативных последствий.

Плюсы и минусы

Список преимуществ и недостатков
Плюсы
  • Быстрое оформление и высокий процент одобрения
  • Выдача денежных средств без залога и справок
  • Прозрачные условия с предварительным расчетом
  • Возможность досрочного погашения.
  • Скидки и акции для клиентов
Минусы
  • Высокие процентные ставки.
  • Ограниченные суммы займа, особенно для новых клиентов
  • Отсутствие возможности продления займа
  • Риски просрочки и негативного влияния на кредитную историю

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