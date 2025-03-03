TimeZaim не раскрывает конкретные причины отказа в выдаче займа. Однако, можно предположить, что отказ может быть связан с:

Несоответствием требованиям к заемщику (возраст, гражданство, прописка)

Отрицательной кредитной историей

Недостоверной информацией, указанной в заявке

В случае отказа рекомендуется обратиться в службу поддержки МФО для уточнения причин.