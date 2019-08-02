Быстрая выдача займов для решения краткосрочных финансовых затруднений. Сделку можно оформить в режиме онлайн без лишних формальностей и документов. Заемщику понадобится только заполнить анкету и ответить на несколько вопросов по телефону.
Быстрая выдача займов для решения краткосрочных финансовых затруднений. Сделку можно оформить в режиме онлайн без лишних формальностей и документов. Заемщику понадобится только заполнить анкету и ответить на несколько вопросов по телефону.
заявитель должен быть гражданином РК или иметь вид на жительство Республики Казахстан.
Документы
Удостоверение личности
номер мобильного телефона; ИИН; адрес электронной почты; действующая именная карта любого банка РК (кроме тех, что предназначены для выплаты пенсий и пособий).
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
3 мин.
На проверку данных уйдет не более 10 минут; максимальный срок от заполнения анкеты до выдачи средств — 1 рабочий день. Обратите внимание, сервис работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Регистрация на сайте доступна круглосуточно.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
Онлайн
Способ оплаты
Кассы
Через платежные терминалы КАССА 24;
через платежные терминалы QIWI;
С помощью банковского перевода:
Реквизиты для банковского перевода:
Получатель: ТОО "Capvia"
Регистрационный номер: БИН 170340018829
Расчётный счёт:
ИИК KZ856010131000295721
БИК/SWIFT HSBKKZKX в АО "Народный Банк Казахстана"
Ставка
Максимальная сумма займа: не более 100 тыс. тг при первом обращении;
При повторном обращении возможна сумма займа до 250 тысяч тенге.