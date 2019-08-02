Время рассмотрения заявки

3 мин.

На проверку данных уйдет не более 10 минут; максимальный срок от заполнения анкеты до выдачи средств — 1 рабочий день. Обратите внимание, сервис работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Регистрация на сайте доступна круглосуточно.