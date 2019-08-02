Алматы
Онлайн-займ Kөke.kz
Быстрая выдача займов для решения краткосрочных финансовых затруднений. Сделку можно оформить в режиме онлайн без лишних формальностей и документов. Заемщику понадобится только заполнить анкету и ответить на несколько вопросов по телефону.
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Онлайн-займ Kөke.kz

Быстрая выдача займов для решения краткосрочных финансовых затруднений. Сделку можно оформить в режиме онлайн без лишних формальностей и документов. Заемщику понадобится только заполнить анкету и ответить на несколько вопросов по телефону.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 0.27%
Сумма
от 5 000 ₸до 250 000 ₸
Срок
от 5 дн.до 30 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Пролонгация
Нет
Отсрочка
Нет
Досрочное погашение
Возможно
Возрастное ограничение
от 21до 75
Регистрация
  • Постоянная
заявитель должен быть гражданином РК или иметь вид на жительство Республики Казахстан.
Документы
  • Удостоверение личности
номер мобильного телефона; ИИН; адрес электронной почты; действующая именная карта любого банка РК (кроме тех, что предназначены для выплаты пенсий и пособий).
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
3 мин.
На проверку данных уйдет не более 10 минут; максимальный срок от заполнения анкеты до выдачи средств — 1 рабочий день. Обратите внимание, сервис работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. Регистрация на сайте доступна круглосуточно.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
  • Онлайн
Способ оплаты
  • Кассы
Через платежные терминалы КАССА 24; через платежные терминалы QIWI; С помощью банковского перевода: Реквизиты для банковского перевода: Получатель: ТОО "Capvia" Регистрационный номер: БИН 170340018829 Расчётный счёт: ИИК KZ856010131000295721 БИК/SWIFT HSBKKZKX в АО "Народный Банк Казахстана"
Ставка
Максимальная сумма займа: не более 100 тыс. тг при первом обращении; При повторном обращении возможна сумма займа до 250 тысяч тенге.
Валюта
Тенге
Сумма
от 5 000 ₸до 250 000 ₸
Срок
от 5 дн.до 30 дн.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы
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