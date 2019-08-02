Онлайн-займ Kөke.kz

Быстрая выдача займов для решения краткосрочных финансовых затруднений. Сделку можно оформить в режиме онлайн без лишних формальностей и документов. Заемщику понадобится только заполнить анкету и ответить на несколько вопросов по телефону.