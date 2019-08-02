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Kөke.kz

Kөke.kz

О компании
Kөke.kz – это организация, которая помогает людям в непредвиденных ситуациях. Вся политика нашей компании выстроена так, чтобы людям было легко и просто решать краткосрочные финансовые вопросы.
Микрокредиты
Онлайн-займ Kөke.kz
Быстрая выдача займов для решения краткосрочных финансовых затруднений. Сделку можно оформить в режиме онлайн без лишних формальностей и документов. Заемщику понадобится только заполнить анкету и ответить на несколько вопросов по телефону.
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