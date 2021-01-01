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ccloan.kz

от 10 000 ₸  до 130 000 ₸
сумма займа
0.19%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 5 дн.  до 45 дн.
срок кредитования
не требуется
страхование
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.19%  Возможность управлять своей процентной ставкой (Чем больше срок, тем меньше ставка).
Сумма
от 10 000 ₸  до 130 000 ₸
Срок
от 5 дн.  до 45 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
CCloan
О компании
ccloan.kz
8-800-080-5585
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