Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.19% Возможность управлять своей процентной ставкой (Чем больше срок, тем меньше ставка).

Сумма от 10 000 ₸ до 130 000 ₸

Срок от 5 дн. до 45 дн.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет