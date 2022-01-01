ТОО «МФО «СиСиЛоун.кз»

Свою историю организация начала в декабре 2015 года. Несмотря на небольшой срок деятельности, компания является конкурентоспособным сервисом, позволяющим взять кредит на всей территории Казахстана выгодно и быстро.