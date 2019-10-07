Джером Хайден Пауэлл

Родился 4 февраля 1953 в Вашингтоне.

Образование:

В 1975 году Пауэлл закончил бакалавриат Принстонского университета, а его дипломная работа на политическую тему назвалась «Южная Африка: силы для изменения».

В 1979 году Пауэлл в Школе права Университета Джорджтаун получил степень доктора юридических наук. В том же Университете он в качестве главного редактора выпускал журнал по праву «Georgetown Law Journal».

Трудовая деятельность:

В 1979 году - служащий Апелляционного суда второго округа США.

С 1981 по 1983 годы он занимается адвокатской практикой в международной юридической фирме Davis Polk & Wardwell, а с 1983 до 1984 годы — в юридической фирме Werbel & McMillen.

Спустя четыре года работы Пауэлл меняет карьерное направление и устраивается в нью-йоркский инвестиционный банк Dillon, Read & Co. (который в 1991 году будет поглощен британским Barings Bank). В банке Пауэлл отвечал за юридическое сопровождение финансовых операций, в частности, торгового финансирования, слияний и поглощений. Начав с должности начальника отдела слияний и поглощений к 1990 году Пауэлл вырос до первого вице-президента банка.

В 1990 году Пауэлл переходит на государственную службу и устраивается в Министерство финансов США. В тот период времени министром финансов при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше являлся Николас Брейди, который ранее также работал в инвестиционном банке Dillon, Read & Co. и возглавлял его совет директоров. В 1992 году Пауэлл по назначению президента Джорджа Буше становится заместителем министра финансов, отвечающим за внутренние финансы (налогово-бюджетную политику, фискальные операции, финансовые активы и обязательства правительства и т.д.).

Одним из наиболее ярких событий в течение периода работы в Министерстве финансов было расследование вокруг инвестиционного банка Salomon Brothers, связанное со скандалом об операциях с казначейскими векселями США. Пауэлл участвовал в переговорах, в результате которых известный инвестор Уоррен Баффетт был выбран временным председателем Salomon Inc. для урегулирования проблем.

В 1993 году Пауэлл перешел в один из крупнейших банков своего времени Bankers Trust (в 1998 году поглощен Deutsche Bank и стал называться Deutsche Bank Trust Corporation) на позицию управляющего директора. Однако уже в 1995 году он был вынужден его покинуть после того, как ряд клиентов понесли значительные потери на операциях с деривативами, заключенными с Bankers Trust. Правительство США заподозрило банк в мошенничестве, один из пострадавших клиентов, корпорация Procter & Gamble подала на банк судебный иск. После Bankers Trust Пауэлл возвращается обратно в инвестиционный банк Dillon, Read & Co.

С 1997 по 2005 год Пауэлл выступал партнером одного из крупнейших инвестиционных фондов Carlyle Group. В фонде Пауэлл создал и вел североамериканскую промышленную группу, чья деятельность сосредотачивалась на поглощениях, приватизации и стратегических приобретениях миноритарных пакетов акций.

После Carlyle Group Пауэлл основал в Вашингтоне инвестиционную фирму Severn Capital Partners, занимавшуюся альтернативными инвестициями в промышленном секторе. Затем в 2008 году Пауэлл переходит в инвестиционный фонд Global Environment Fund, где становится управляющим партнером. Идея фонда состояла в инвестициях в энергетический сектор.

В декабре 2011 года президент США Барак Обама назначил Пауэлла в Совет управляющих ФРС США. Пауэлл заместил Фредерика Мишкина, который досрочно ушел в отставку. В январе 2014 года Пауэлл был повторно назначен на новый срок, который должен был завершиться в 2028 году.

Президент США Дональд Трамп номинировал Пауэлла на должность председателя ФРС США. Профильный комитет Сената США одобрил кандидатуру Пауэлла с одним голосом «против» 5 декабря 2017 года. 23 января 2018 года Пауэлл был утверждён Сенатом США 84 голосами против 13.

Пауэлл, юрист по образованию, стал первым за 30 лет председателем ФРС США, не имеющим докторской степени по экономике. По мнению аналитиков, президент Дональд Трамп ожидает от Пауэлла постепенного ослабления банковского регулирования, которое оказалось под жестким контролем ФРС США после кризиса 2008 года.

Назначение Пауэлла стало первым случаем с 1978 года, когда новый президент не предлагает действующему председателю ФРС США остаться на второй срок. Полномочия Джанет Йеллен в Совете управляющих ФРС США истекают только в 2024 году, и, возможно, она останется в Совете после ухода с поста председателя. Аналогичный прецедент произошел раньше, когда Марринер Экклс продолжал оставаться в Совете три года после того, как перестал быть председателем ФРС США в 1948 году.

В ноябре 2018 года Дональд Трамп заявил, что он «недоволен своим выбором» Пауэлла на должность председателя ФРС, поскольку тот повышает процентные ставки «слишком быстро», не поддерживая экономическую политику президента.