Уоррен Баффетт

Дата рождения: 30 августа 1930

Место рождения: г. Омаха, штат Небраска, США

Образование:

Университет Небраски-Линкольна

Колумбийский университет

Пенсильванский университет

Первые деловые предприятия. Баффет проявил интерес к бизнесу и инвестированию в молодом возрасте. Его первые деловые предприятия: Баффет продавал жевательную резинку, бутылки Coca-Cola и еженедельные журналы от двери до двери. Он работал в продуктовом магазине своего деда. Пока он еще учился в средней школе, он зарабатывал деньги, поставляя газеты, продавая мячи для гольфа и марки. В возрасте 13 лет Уоррен подал свою первую декларацию о доходах, в которой он заявил к вычету стоимость велосипеда и наручных часов, поскольку расходы на их приобретение были связаны с его работой в качестве разносчика газет.

В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку. Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40 и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов (за вычетом комиссии). Любопытно, что через несколько дней цена акции поднялась до $202 долларов. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около $500. Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе, если вкладываешь чужие деньги (после падения цены он чувствовал себя виноватым, так как рисковал деньгами сестры).

В 1945 году, будучи учеником средней школы, Баффет и его друг потратили $25 на покупку подержанной машины для пинбола, которую они разместили в местной парикмахерской. В течение нескольких месяцев они владели несколькими машинами в трех разных парикмахерских в Омахе. Бизнес был продан в конце года за $1200 ветерану войны.

В 1947 году Баффет поступил в Wharton School в Университете штата Пенсильвания. Он предпочел бы сосредоточиться на своих бизнес-проектах; однако он поступил из-за давления со стороны своего отца. Уоррен учился там два года и присоединился к братству Alpha Sigma Phi. Затем он перешел в Университет Небраски-Линкольн, который окончил в 19 лет и стал бакалавром по деловому администрированию.

После этого Баффет поступил в Columbia Business School в Колумбийском университете, узнав, что инвестор Бенджамин Грэхем преподавал там. Он получил степень магистра наук по экономике. По словам Баффетта, именно Грэм заложил в него основы разумного инвестирования с помощью фундаментального анализа, и описывает его как человека, оказавшего наибольшее влияние на его жизнь после отца. Уоррен Баффетт придерживается стратегии долгосрочного инвестирования - средний срок владения акцией составляет 10 лет.

Инвестиционная карьера. В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Беркшир Хазавей (англ. Berkshire Hathaway), которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы, он является крупнейшим акционером и исполнительным директором компании. Акции его компании Беркшир Хазавей являются самыми дорогими, $249,4 тыс за акцию.

В 1976 году Баффетт купил National Indemnity Co, потом GEICO, выложив за покупку $8,6 млн и $17 млн В период биржевого кризиса 1973 году приобрёл за $11 млн акции газеты "Вашингтон Пост".

14 декабря 2004 года Билл Гейтс вошёл в совет компании Berkshire Hathaway, как независимый директор, таким образом формализовав дружеские отношения с Баффеттом.

В 2009 году за $26 млрд купил железную дорогу Burlington Northern Santa Fe.

В 2011 году впервые инвестировал в ИТ-компанию, купив 5,5 % акций IBM за $10,7 млрд.

16 июля 2015 года Уоррен Баффет и итальянский миллиардер Алессандро Прото за €15 млн купили греческий остров Святого Фомы площадью 1,2 км² в Сароническом заливе, вблизи острова Эгина. Миллиардеры планируют вложить средства в развитие недвижимости на острове.

В 2015 году Berkshire Hathaway совершил ещё одно крупное приобретение - купил производителя авиационных деталей Precision Castparts Corp за $31,7 млрд.

В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок. Было приобретено 18,9 млн акций израильской фармацевтической компании Teva на $358 млн и 31,2 млн акций Apple. При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 млн до 2 млн.

21 февраля 2019 года потерял более $4 млрд за день.

23 февраля 2019 года опубликовал очередное письмо к акционерам, в котором впервые заявил об изменении подхода к оценке финансовых результатов компании Berkshire Hathaway. На протяжении более 50 лет основным критерием являлось процентное изменение балансовой стоимости на одну акцию, теперь же ориентиром являются операционные доходы.

Благотворительность. В июне 2010 года Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 50% своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества. В июне 2006 он обязался отдать Фонду Билла и Мелинды Гейтс 10 млн акций класса Б компании Berkshire Hathaways. Фонд, начиная с 2006 года, ежегодно в июле будет получать 5% взноса.

Образ жизни. Уоррен Баффет ведет скромный образ жизни, избегает предметов роскоши. К примеру, питается он в сети быстрого питания, которая нравится ему настолько, что он её купил. Живёт Баффет в старом районе в центре Омахи в двухэтажном доме с пятью спальнями, купленном им ещё в 1957 году за $31,5 тыс (сейчас он стоит около $700 тыс). Он сам водит свою машину (старенькую Нonda, которую за $700 приобрел на вторичном рынке), экономя на зарплате водителю. Да и сам бизнесмен отнюдь не выглядит на миллион долларов. Его ботинки и костюмы куплены либо на распродажах, либо в недорогих магазинчиках для среднего класса. Единственное, что "роднит" Баффета с современными богачами, - это любовь к игре в гольф и настоящая страсть к дорогим спортивным самолетам.

У Баффета специфическое чувство юмора, он всегда охотно шутит над собой. Среди его наиболее известных шуток: "На самом деле я ношу дорогие костюмы, просто на мне они выглядят дешево".

Его заработок в компании вне доходов от инвестиций составляет $100 тыс в год и является незначительным по сравнению с другими исполнительными директорами крупных предприятий США. В 2007 году Уоррен Баффет попал в число 100 самых влиятельных людей мира от Forbes.

Политика. Уоррен Баффет также активно участвует в политических делах, одобрил кандидатуру демократа Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году в США; он публично выступил против политики, действий и заявлений нынешнего президента США Дональда Трампа.