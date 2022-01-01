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"Құрмет кредит"

от 50 000 ₸  до 500 000 ₸
Сумма кредита
25%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
От 6 мес.  До 3 лет
Срок кредита
34.1%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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AsiaCredit Bank
О компании
asiacreditbank.kz
8 (727) 330-88-11
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 25%  эффективная — 34.1%
Сумма
от 50 000 ₸  до 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.  до 3 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Дапо выбору клиента с комиссией или без комиссии
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Дабез штрафов,минимальная сумма погашения займа от 50 000 тенге
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Страхование: по желанию клиента; ГЭСВ от 34.1% годовых – зависит от выбранных условий продукта.
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