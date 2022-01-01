Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 25% эффективная — 34.1%

Сумма от 50 000 ₸ до 500 000 ₸

Срок от 6 мес. до 3 лет

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Да по выбору клиента с комиссией или без комиссии

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Да без штрафов,минимальная сумма погашения займа от 50 000 тенге

Штраф за досрочное погашение Нет