- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 25% эффективная — 34.1%
- Сумма
- от 50 000 ₸ до 500 000 ₸
- Срок
- от 6 мес. до 3 лет
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Дапо выбору клиента с комиссией или без комиссии
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Дабез штрафов,минимальная сумма погашения займа от 50 000 тенге
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Страхование: по желанию клиента;
ГЭСВ от 34.1% годовых – зависит от выбранных условий продукта.