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AsiaCredit Bank

AsiaCredit Bank

О компании
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" позиционирует себя как универсальный банк, предоставляющий современные, конкурентоспособные банковские услуги и продукты.
Новости
Изменение ставок вознаграждение по депозитам для физических лиц
Изменение ставок вознаграждение по депозитам для физических лиц
С 1 ноября 2019г. будут увеличены максимальные ставки вознаграждения*  по срочным депозитам физических лиц в тенге
Изменен состав Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Изменен состав Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Решением Совета директоров от 15 октября 2019 года из состава Правления банка исключена Валиханова З.В. – финансовый директор, член Правления.
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Кредиты
"Құрмет кредит"
Беззалоговый кредит для пенсионеров
Беззалоговый кредит
Беззалоговый кредит
Залоговый кредит
Кредит на потребительские цели под залог недвижимости – это кредит с низкой ставкой вознаграждения. Кредит оптимален, если размер платежа имеет значение. Кредит на любые цели.
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Депозиты
Депозит "Лучший выбор" (вклад для физических лиц)
Депозит в тенге, долларах США и евро; Срок хранения депозита: 12, 24, 36 месяцев
Депозит "Сберегательный (вклад для физических лиц)"
Депозит трех валютах: тенге, долларах США и евро; Срок размещения депозита: 3, 6, 12, 24 месяцев.
Депозит "Лучший выбор - Мультивалютный (вклад для физических лиц)"
Валюта депозита: тенге, доллар США, евро, рубль; Срок размещения: 24 месяца.
Депозит "Срочный (вклад для физических лиц)"
Срок размещения: 12 и 24 месяцев
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Карты
Visa Gold
Премиальные карточки, гарантирующие ее держателю высочайшее качество обслуживания во всем мире. Владельцы карточек могут рассчитывать на получение значительных скидок при оплате товаров и услуг за рубежом, на выгодные предложения отелей и компаний по аренде автотранспорта и т.д. Для этих карточек также существует возможность оплаты через интернет и целый ряд других привлекательных возможностей.
Visa Gold «Cats»/ «Skates»
Премиальная карточка с новым специально разработанным дизайном для молодых людей, ценящих комфорт, надежность при совершении операций, гарантирующая ее держателю высочайшее качество обслуживания во всем мире. Наличие платежной карточки АзияКредит Банка позволяет ее держателю осуществлять все виды операций, в том числе совершать переводы, оплачивать покупки в розничных точках и через интернет. Владельцы карточек Visa Gold АзияКредит Банка могут рассчитывать на получение значительных скидок при оплате товаров и услуг за рубежом, на выгодные предложения отелей и компаний по аренде автотранспорта и т.д.
Visa Classic
Cамые популярные карточки, сочетающие удобство и высокую надежность проведения операций, одинаково хорошо подходят для любых видов покупок и обеспечивают ее держателям право на дополнительные услуги: резервирование мест в отелях, в сети интернет, а также оплату услуг магазинов, предлагающих товары и услуги по почте и телефону.
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Ключевые фигуры
Абдуррахман Зеки Арифиоглу
Абдуррахман Зеки Арифиоглу
Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank»
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Отделения в городах
Актау
Нур-Султан (Астана)
Павлодар
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