Карты

Visa Gold

Премиальные карточки, гарантирующие ее держателю высочайшее качество обслуживания во всем мире. Владельцы карточек могут рассчитывать на получение значительных скидок при оплате товаров и услуг за рубежом, на выгодные предложения отелей и компаний по аренде автотранспорта и т.д. Для этих карточек также существует возможность оплаты через интернет и целый ряд других привлекательных возможностей.

Visa Gold «Cats»/ «Skates»

Премиальная карточка с новым специально разработанным дизайном для молодых людей, ценящих комфорт, надежность при совершении операций, гарантирующая ее держателю высочайшее качество обслуживания во всем мире. Наличие платежной карточки АзияКредит Банка позволяет ее держателю осуществлять все виды операций, в том числе совершать переводы, оплачивать покупки в розничных точках и через интернет. Владельцы карточек Visa Gold АзияКредит Банка могут рассчитывать на получение значительных скидок при оплате товаров и услуг за рубежом, на выгодные предложения отелей и компаний по аренде автотранспорта и т.д.

Visa Classic

Cамые популярные карточки, сочетающие удобство и высокую надежность проведения операций, одинаково хорошо подходят для любых видов покупок и обеспечивают ее держателям право на дополнительные услуги: резервирование мест в отелях, в сети интернет, а также оплату услуг магазинов, предлагающих товары и услуги по почте и телефону.