Абдуррахман Зеки Арифиоглу

В 1998 году окончил Университет Анкары по специальности «Политические науки и государственное управление». Имеет степень магистра по специальности «Финансы (общественная экономика)».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в Ziraat Bankasi (Турция) и по 2006 год занимал в нем различные должности, в том числе руководящие, в области управления рисками и внутреннего контроля. В 2006 году был назначен Директором Департамента кредитования в АО «ДБ «Kazakhstan Ziraat International Bank», где в период с 2010 по 2012 годы также занимал позиции Директора центрального филиала и Заместителя председателя Правления Банка. С 2012 по 2018 годы осуществлял общее руководство «ДБ «Kazakhstan Ziraat International Bank» в должности Председателя Правления.

В 2018 году вступил в должность Первого заместителя Председателя Правления АО Capital Bank Kazakhstan.

С 20 мая 2019 года решением Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначен Первым заместителем председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

С 31.05.2019 г. Арифиоглу Абдуррахман Зеки переведен на должность Председателя Правления Банка на основании Решения Совета директоров Банка от 30.05.2019 г.