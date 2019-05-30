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Абдуррахман Зеки Арифиоглу

Абдуррахман Зеки Арифиоглу

Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank»

В 1998 году окончил Университет Анкары по специальности «Политические науки и государственное управление». Имеет степень магистра по специальности «Финансы (общественная экономика)».

Трудовую деятельность  начал в 1999 году в Ziraat Bankasi (Турция) и по 2006 год занимал в нем различные должности, в том числе руководящие, в области управления рисками и внутреннего контроля. В 2006 году был назначен  Директором Департамента кредитования в АО «ДБ «Kazakhstan Ziraat International Bank», где в период с 2010 по 2012 годы также занимал позиции Директора центрального филиала и Заместителя председателя Правления Банка. С 2012 по 2018 годы осуществлял общее руководство «ДБ «Kazakhstan Ziraat International Bank» в должности Председателя Правления.

В 2018 году вступил в должность Первого заместителя Председателя Правления АО  Capital Bank Kazakhstan.

С 20 мая 2019 года решением  Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначен Первым заместителем председателя Правления  АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

С 31.05.2019 г. Арифиоглу Абдуррахман Зеки переведен на должность Председателя Правления Банка на основании Решения Совета директоров Банка от 30.05.2019 г.

AsiaCredit Bank
Абдуррахман Зеки Арифиоглу
Абдуррахман Зеки Арифиоглу
Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank»
Персональная справка