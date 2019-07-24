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Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог недвижимости для потребительских целей и рефинансирования займов.
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Кредит под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости для потребительских целей и рефинансирования займов.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 19%Эффективная 20.9%
Сумма
от 500 000 ₸до 30 000 000 ₸
Сумма займа: до 70% от стоимости обеспечения с учетом требований внутренних документов Банка;
Срок
от 12 мес.до 120 мес.
Страхование
    Ежегодное страхование Заемщиком (Страхователем) индивидуальных жилых домов и нежилой недвижимости как предмета залога, с условием обязательной пролонгации до полного исполнения Заемщиком обязательств по договору банковского займа. Страхование квартир не требуется
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Недвижимое имущество, принадлежащее заемщику и/или третьему физическому лицу.
    Комиссия за организацию
    Нет
    Комиссии, связанные с выдачей и обслуживанием займа отсутствуют.
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    Примечание
    Вариант с полным подтверждением доходов. В случае рефинансирования задолженности по займу, сумма займа/ сумма первого займа, в рамках генерального кредитного соглашения, не должна превышать сумму остатка основного долга рефинансируемого займа и комиссии за организацию займа.
    Возрастное ограничение
    от 21до 68
    Регистрация
    • Постоянная
    резиденты Республики Казахстан
    Документы
    • Удостоверение личности
    • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
    • Выписка с индивидуального пенсионного счета
    • Адресная справка
    Отчет об оценке недвижимости
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    Не требуется
    Общий стаж работы
    6 мес.
    свыше 6 месяцев
    Время рассмотрения заявки
    7 дн.
    Срок истечения заявки
    21 дн.
    Оформление
    • Онлайн
    • В офисе
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Ставка
    С полным подтверждением доходов
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 19%

    Эффективная — 20.9%
    Сумма
    от 500 000 ₸до 30 000 000 ₸
    Срок
    от 12 мес.до 120 мес.
    С косвенным подтверждением доходов
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 20.5%

    Эффективная — 22.7%
    Сумма
    от 500 000 ₸до 30 000 000 ₸
    Срок
    от 12 мес.до 120 мес.
    Без подтверждения доходов
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 23%

    Эффективная — 25.7%
    Сумма
    от 500 000 ₸до 10 000 000 ₸
    Срок
    от 12 мес.до 120 мес.
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    Отделения, банкоматы и POS-терминалы