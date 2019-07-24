Примечание

Вариант с полным подтверждением доходов. В случае рефинансирования задолженности по займу, сумма займа/ сумма первого займа, в рамках генерального кредитного соглашения, не должна превышать сумму остатка основного долга рефинансируемого займа и комиссии за организацию займа.