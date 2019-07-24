Сумма займа: до 70% от стоимости обеспечения с учетом требований внутренних документов Банка;
Срок
от 12 мес.до 120 мес.
Страхование
Ежегодное страхование Заемщиком (Страхователем) индивидуальных жилых домов и нежилой недвижимости как предмета залога, с условием обязательной пролонгации до полного исполнения Заемщиком обязательств по договору банковского займа. Страхование квартир не требуется
Комиссии, связанные с выдачей и обслуживанием займа отсутствуют.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Вариант с полным подтверждением доходов.
В случае рефинансирования задолженности по займу, сумма займа/ сумма первого займа, в рамках генерального кредитного соглашения, не должна превышать сумму остатка основного долга рефинансируемого займа и комиссии за организацию займа.