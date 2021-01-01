- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 26.2% эффективная — 29.8%
- Сумма
- от 10 000 ₸ до 1 500 000 ₸При отсутствии обеспечения: от 10 000 до 1 500 000 тенге, но не более стоимости приобретаемых(-ого) товаров(-а) / услуг(-и);
При обеспечении в виде денег в закладе: от 10 000 до 1 500 000 тенге, но не более стоимости приобретаемых(-ого) товаров(-а) / услуг(-и) и 95% от суммы обеспечения.
- Срок
- от 6 мес. до 36 мес.По опции "Рассрочка" – от 3 до 24 месяцев включительно.
- Страхование
- Не требуетсяНе требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствуют
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствуют
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет