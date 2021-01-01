  1. Главная
  2. Кредиты

Кредит на товары и услуги

от 10 000 ₸  до 1 500 000 ₸
сумма кредита
26.2%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 6 мес.  до 36 мес.
срок кредитования
29.8%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 26.2%  эффективная — 29.8%
Сумма
от 10 000 ₸  до 1 500 000 ₸При отсутствии обеспечения: от 10 000 до 1 500 000 тенге, но не более стоимости приобретаемых(-ого) товаров(-а) / услуг(-и); При обеспечении в виде денег в закладе: от 10 000 до 1 500 000 тенге, но не более стоимости приобретаемых(-ого) товаров(-а) / услуг(-и) и 95% от суммы обеспечения.
Срок
от 6 мес.  до 36 мес.По опции "Рассрочка" – от 3 до 24 месяцев включительно.
Страхование
Не требуетсяНе требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
НетОтсутствуют
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствуют
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Последние новости