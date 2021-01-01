Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 26.2% эффективная — 29.8%

Сумма от 10 000 ₸ до 1 500 000 ₸ При отсутствии обеспечения: от 10 000 до 1 500 000 тенге, но не более стоимости приобретаемых(-ого) товаров(-а) / услуг(-и); При обеспечении в виде денег в закладе: от 10 000 до 1 500 000 тенге, но не более стоимости приобретаемых(-ого) товаров(-а) / услуг(-и) и 95% от суммы обеспечения.

Срок от 6 мес. до 36 мес. По опции "Рассрочка" – от 3 до 24 месяцев включительно.

Страхование Не требуется Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет Отсутствуют

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствуют

Запрет на досрочное погашение Нет