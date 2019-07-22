Алматы
Кредит без залога, без комиссий
Кредит без залога, без комиссий
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Кредит без залога, без комиссий

Кредит без залога, без комиссий

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 16%Эффективная 17.2%
Сумма
от 150 000 ₸до 5 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 5 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Да
Полное досрочное погашение: по истечении 6 месяцев; Частичное досрочное погашение: Без комиссий и штрафных санкций.
Штраф за досрочное погашение
Да
Бесплатно после 9 месяцев
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 до пенсионного возраста
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
не менее 6 месяцев
Общий стаж работы
12 мес.
не менее 12 месяцев
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Для всех лиц
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 16%

Эффективная — 17.2%
Сумма
от 150 000 ₸до 5 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 5 лет
Для "лояльных" клиентов Банка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 17.2%
Сумма
от 150 000 ₸до 7 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 7 лет
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