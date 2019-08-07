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Новости
В Алматы прошел III Форум Партнеров АТФБанка
АТФБанк провел свое главное бизнес-событие года – Форум Партнеров. Полторы сотни предпринимателей малого и среднего бизнеса со всего Казахстана приняли участие.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердил рейтинг АТФБанка. Прогноз «Стабильный»
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «АТФБанк» на уровне «B-». Прогноз – стабильный.
Изменение тарифов по продукту - "Эквайринг"
С 09 декабря 2019 года в Базовые тарифы и стандартные ставки Эквайринга будут внесены изменения.
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Кредиты
Кредит без залога, без комиссий
Кредит без залога, без комиссий
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Потребительский кредит на любые цели под залог квартиры, дома. Кредитование под залог недвижимости позволит Вам взять крупную сумму денег на любые цели, с привлекательными процентными ставками.
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Программа рефинансирования на выгодных условиях
Автокредит
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Ипотека
Ипотека
Заем средств физическим лицам на первичного и вторичного жилья, а также на индивидуальное строительство.
Ипотека «7-20-25»
Средства, выдаваемые гражданам Республики Казахстан на приобретение Первичного жилья.
АКЦИЯ по ипотечному кредитованию
На приобретение залогового имущества, являющегося обеспечением по проблемным займам и имущества Банка.
Баспана ХИТ
Приобретение физическими лицами Первичного или Вторичного жилья (квартиры) в свою собственность
Государственная программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов
Основными целями компании Программы является: 1) смягчение условий погашения ипотечных займов для максимально возможного количества заемщиков; 2) снижение уровня проблемных кредитов; 3) снижение уровня долларизации экономики.
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Депозиты
Депозит "До востребования"
Депозит в тенге, долларах США и евро
Депозит "Удобный"
Депозит по выгодным ставкам в тенге, долларах США и евро
Депозит "Мечта"
Депозит в тенге и долларах США
Депозит "Мечта плюс"
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Карты
Visa Classic/Mastercard Standard/UnionPay Classic
Visa Classic/Mastercard Standard/UnionPay Classic
Visa Gold/Mastercard Gold/ UnionPay Gold
Visa Gold/Mastercard Gold/UnionPay Gold
Visa Platinum/Infinite
Первая вертикальная карточка
Кредитная карта от АТФБанк
Кредитная карточка Black edition - лучшее предложение для тех, кто готов к новому формату премиальных продуктов и безграничным возможностям.
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Ключевые фигуры
Коваленко Сергей Юрьевич
Председатель Правления АО "АТФБанк"
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Отделения в городах
Уральск
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