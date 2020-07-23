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Экспресс-кредит в мобильном приложении
Без залога на любые цели
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Кредиты
Экспресс-кредит в мобильном приложении
Без залога на любые цели
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 18%
Эффективная 23.3%
Сумма
от 50 000 ₸
до 2 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 3 лет
Страхование
Не требуется
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 18
до 68
Регистрация
Постоянная
Резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Банк вправе запросить дополнительный пакет документов
Доход
от 42 500 ₸
Среднемесячный доход заемщика должен быть не менее минимальной заработной платы, установленной законодательством РК.
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В приложении Банка.
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 18%
Эффективная — 23.3%
Сумма
от 50 000 ₸
до 2 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 3 лет
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы