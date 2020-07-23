Алматы
Экспресс-кредит в мобильном приложении
Без залога на любые цели
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Экспресс-кредит в мобильном приложении

Без залога на любые цели

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 18%Эффективная 23.3%
Сумма
от 50 000 ₸до 2 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 3 лет
Страхование
Не требуется
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 18до 68
Регистрация
  • Постоянная
Резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
Банк вправе запросить дополнительный пакет документов
Доход
от 42 500 ₸
Среднемесячный доход заемщика должен быть не менее минимальной заработной платы, установленной законодательством РК.
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
В приложении Банка.
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 18%

Эффективная — 23.3%
Сумма
от 50 000 ₸до 2 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 3 лет
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы