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Кредиты
Cash в руки
Cash в руки
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Эффективная 17%
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 10 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 17%
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 10 лет
Отделения, банкоматы и POS-терминалы