О компании

Банк Kassa Nova специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям. Через нашу филиальную сеть мы предлагаем простые и понятные продукты по разумной цене. Наша бизнес-этика простая и ясная: быстрый, доступный и инновационный банк. Цель банка - стать одним из лидеров в своем сегменте, а именно в предоставлении финансовых услуг широкому кругу населения и малому бизнесу. В среднесрочной перспективе планируется обеспечить присутствие Банка во всех крупных городах страны.