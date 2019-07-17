О компании
Банк Kassa Nova специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям.
Через нашу филиальную сеть мы предлагаем простые и понятные продукты по разумной цене.
Наша бизнес-этика простая и ясная: быстрый, доступный и инновационный банк.
Цель банка - стать одним из лидеров в своем сегменте, а именно в предоставлении финансовых услуг широкому кругу населения и малому бизнесу.
В среднесрочной перспективе планируется обеспечить присутствие Банка во всех крупных городах страны.