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АО Банк Kassa Novа

АО Банк Kassa Novа

О компании
Банк Kassa Nova специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям. Через нашу филиальную сеть мы предлагаем простые и понятные продукты по разумной цене. Наша бизнес-этика простая и ясная: быстрый, доступный и инновационный банк. Цель банка - стать одним из лидеров в своем сегменте, а именно в предоставлении финансовых услуг широкому кругу населения и малому бизнесу. В среднесрочной перспективе планируется обеспечить присутствие Банка во всех крупных городах страны.
Новости
Доверь свой бизнес правильному банку!
Доверь свой бизнес правильному банку!
Банк Kassa Nova представляет новую акцию «All Inclusive» для экспортеров и импортеров.
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Кредиты
Express Кредит
Быстрее быстрого
Кредит под заклад денег/депозит
Кредит под заклад денег/депозит
Кредит с подтверждением дохода
Кредит с подтверждением дохода
Кредит без подтверждения дохода
Кредит без подтверждения дохода
Кредит OVERDRAFT
Кредит для пополнения оборотных средств
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Депозиты
Депозит #KASSANOVЫЙКАПИТАЛ
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Депозит #KASSANOVAЯКОПИЛКА
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Карты
Visa Classic/ MasterCard Standard
Классическая карта - стандартный платежный инструмент, который принимается во всем мире в любых точка
Visa Gold/MasterCard Gold
Карта премиальной категории, которая подчеркивает статус ее держателя
Visa Platinum
Карта премиальной категории, которая подчеркивает статус ее держателя и предоставляет привилегии по всему миру
MasterCard World Elite
Предоставляет ряд эксклюзивных услуг и подчеркивает высокий статус его держателя.
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Отделения в городах
Алматы
Караганда
Нур-Султан (Астана)
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