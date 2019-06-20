Алматы
Visa Infinite
Visa Infinite
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Visa Infinite
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Visa Infinite

Infinite

Visa Infinite

УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Infinite
Технические особенности
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 60 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 60 000 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
Cashback
до 1%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Оформление
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы