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Visa Infinite
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Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Infinite
Технические особенности
Чип
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 60 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 60 000 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
Cashback
до 1%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
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