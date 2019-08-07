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АО Tengri Bank
АО Tengri Bank
О компании
АО «Tengri Bank» является коммерческим банком Республики Казахстан и предоставляет широкий спектр банковских услуг, как юридическим, так и физическим лицам.
Кредиты
Экспресс кредит
Кредит на любые цели. Рефинансирование кредитов с возможностью получения дополнительной суммы.
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Ипотека
Tengri Резидент
Кредит на приобретение доли в жилищном строительстве
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Карты
Visa Classic Unembossed
В рамках тарифного плана "Базовый".Тарифный план «Базовый» предназначен как для физических лиц, желающих получить платежные карточки на общих основаниях, так и для работников юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
Visa Classic
Visa Classis в рамках тарифного плана "Базовый". Тарифный план «Базовый» предназначен как для физических лиц, желающих получить платежные карточки на общих основаниях, так и для работников юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
Visa Gold
В рамках тарифного плана "Базовый". Тарифный план «Базовый» предназначен как для физических лиц, желающих получить платежные карточки на общих основаниях, так и для работников юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
Visa Infinite
Visa Infinite
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Ключевые фигуры
Паван Сингх
Председатель Правления АО «Tengri Bank»
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