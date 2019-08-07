Карты

Visa Classic Unembossed

В рамках тарифного плана "Базовый".Тарифный план «Базовый» предназначен как для физических лиц, желающих получить платежные карточки на общих основаниях, так и для работников юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

Visa Classic

Visa Classis в рамках тарифного плана "Базовый". Тарифный план «Базовый» предназначен как для физических лиц, желающих получить платежные карточки на общих основаниях, так и для работников юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

Visa Gold

В рамках тарифного плана "Базовый". Тарифный план «Базовый» предназначен как для физических лиц, желающих получить платежные карточки на общих основаниях, так и для работников юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

Visa Infinite

Visa Infinite