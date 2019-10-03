Паван Сингх

Образование:

В 1995 году окончил Университет по специальности «Гуманитарные науки»;

В 1998 году присуждена академическая степень «Магистра гуманитарных наук» Османского университета. Сертифицированный член Индийского Института Банкиров.

Опыт работы:

Трудовую карьеру в банковской сфере начинал в 2000 году с должности стажера. За время службы в Банке занимал должности в различных отделениях банка по всей Индии. Имеет более чем 6-летний опыт работы в качестве руководителя крупных/очень крупных/исключительно крупных филиалов, включая специализированные розничные активы и крупные корпоративные филиалы. Также работал в административном офисе банка, включая головной офис в сферах корпоративного кредитования, маркетинга, страхования, планирования и развития, информационных технологий и возврата активов. За этот период приобрел специализации в сферах корпоративного кредитования, розничного кредитования, маркетинга, восстановления и страхования в банковском деле.



C сентября 2019 года - Председатель Правления АО «Tengri Bank».