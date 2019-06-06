Алматы
Selfie Card
Карта с индивидуальным дизайном
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Selfie Card

Classic

Карта с индивидуальным дизайном

УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • MasterCard
  • Visa
Класс карты
  • Classic
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Samsung Pay
  • Apple Pay
Время изготовления карты
1 дн.
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 3 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 3 000 ₸
Cashback
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Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
  • Свидетельство о рождении
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
Ограничения
Ежедневно
Валюта
Тенге
Сумма
300 000 ₸
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