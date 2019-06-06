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Selfie Card
Карта с индивидуальным дизайном
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Selfie Card
Classic
Карта с индивидуальным дизайном
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Доллар
Евро
Платежные системы
MasterCard
Visa
Класс карты
Classic
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Samsung Pay
Apple Pay
Время изготовления карты
1 дн.
Обслуживание
Стоимость обслуживание в первый год — 3 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 3 000 ₸
Cashback
от 1.5%
до 15%
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Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Свидетельство о рождении
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Ограничения
Ежедневно
Валюта
Тенге
Сумма
300 000 ₸
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы