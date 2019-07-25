Алматы
Новости
Статьи
Словарь
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Mastercard Platinum «Триатлон»
Международная ко-брендинговая платежная карта с уникальным дизайном.
Оформить
Главная
Карты
Mastercard Platinum «Триатлон»
Platinum
Международная ко-брендинговая платежная карта с уникальным дизайном.
Cashback 0,5%
Выпуск и первый год обслуживания 0 тенге
Бесплатное SMS-информирование
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Доллар
Евро
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
Platinum
Технические особенности
Чип
Время изготовления карты
1 дн.
Обслуживание
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 500 ₸
во второй и последующие годы 2 500 тенге/ месяц
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 1%
мин. 100 тенге
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 1%
мин. 100 тенге
Cashback
до 0.5%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы