Алматы
Mastercard Platinum «Триатлон»
Международная ко-брендинговая платежная карта с уникальным дизайном.
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Mastercard Platinum «Триатлон»
Карта с чипом
Mastercard

Mastercard Platinum «Триатлон»

Platinum

Международная ко-брендинговая платежная карта с уникальным дизайном.

Cashback 0,5%
Выпуск и первый год обслуживания 0 тенге
Бесплатное SMS-информирование
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Platinum
Технические особенности
  • Чип
Время изготовления карты
1 дн.
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 500 ₸
во второй и последующие годы 2 500 тенге/ месяц
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 1%
    мин. 100 тенге
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 1%
    мин. 100 тенге
Cashback
до 0.5%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы