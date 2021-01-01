Карта рассрочки

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Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
При сроке на 3 месяца - 0 тенге; При сроке свыше 3 месяца - 0-4990 тенге/мес.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
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