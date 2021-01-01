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Карта рассрочки

Visa
Кредитная
тип
до 1 000 000 ₸
лимит
  • Сумма до 1 000 000 ₸
  • Срок до 12 месяцев
  • Бесплатная рассрочка в любой торговой точке мира!
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
При сроке на 3 месяца - 0 тенге; При сроке свыше 3 месяца - 0-4990 тенге/мес.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
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Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
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