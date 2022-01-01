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Ипотека
Цифровая каскадная ипотека
Цифровая каскадная ипотека
от 3 750 000 ₸ до 35 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
от 36 мес. до 240 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Ставка по каскадной ипотеке растёт вместе с увеличением срока. Чем меньше срок — тем меньше ставка и переплата.
Сумма
от 3 750 000 ₸ до 35 000 000 ₸
Срок
от 36 мес. до 240 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Апартаменты
От определенных застройщиков (подробнее на сайте банка)
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан»
О компании
bankffin.kzru
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