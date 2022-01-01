Валюта счета Тенге

Ставка Ставка по каскадной ипотеке растёт вместе с увеличением срока. Чем меньше срок — тем меньше ставка и переплата.

Сумма от 3 750 000 ₸ до 35 000 000 ₸

Срок от 36 мес. до 240 мес.

Рынок недвижимости Первичный

Тип недвижимости Квартира

Апартаменты От определенных застройщиков (подробнее на сайте банка)

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая недвижимость

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Да

Запрет на досрочное погашение Нет