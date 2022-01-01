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Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан»
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям.
bankffin.kzru
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