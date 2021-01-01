Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 10.75% эффективная — 11.6% Ставка вознаграждения: Базовая ставка, утвержденная НБ РК, на дату заключения договора банковского займа + 1,75% (175 базисных пунктов, один базисный пункт равен 0, 01%);

Сумма от 500 000 ₸ Сумма займа: до 80% от стоимости приобретаемого жилья; Максимальная стоимость приобретаемого жилья для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау – 25 млн. тенге, для других регионов - 15 млн. тенге.

Срок до 15 лет

Первоначальный взнос от 20% 20% от стоимости приобретаемого жилья

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Имущественное Ежегодное страхование индивидуальных жилых домов как предмет залога, с условием обязательной пролонгации до полного исполнения заемщиком обязательств по договору банковского займа

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая жилая недвижимость

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 1,5% от суммы займа, взимается до выдачи займа за счет собственных средств Заемщика; Комиссии связанные с обслуживанием займа: Согласно действующим тарифам Банка.

Комиссия за рассмотрение Да

Запрет на досрочное погашение Нет Отсутствует