- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 10.75% эффективная — 11.6%Ставка вознаграждения: Базовая ставка, утвержденная НБ РК, на дату заключения договора банковского займа + 1,75% (175 базисных пунктов, один базисный пункт равен 0, 01%);
- Сумма
- от 500 000 ₸ Сумма займа: до 80% от стоимости приобретаемого жилья;
Максимальная стоимость приобретаемого жилья для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау – 25 млн. тенге, для других регионов - 15 млн. тенге.
- Срок
- до 15 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%20% от стоимости приобретаемого жилья
- Страхование
- Ежегодное страхование индивидуальных жилых домов как предмет залога, с условием обязательной пролонгации до полного исполнения заемщиком обязательств по договору банковского займа
- Залог и поручительство
- Приобретаемая жилая недвижимость
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 1,5% от суммы займа, взимается до выдачи займа за счет собственных средств Заемщика;
Комиссии связанные с обслуживанием займа: Согласно действующим тарифам Банка.
- Комиссия за рассмотрение
- Да
- Запрет на досрочное погашение
- НетОтсутствует
- Штраф за досрочное погашение
- Нет