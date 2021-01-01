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Рыночный ипотечный продукт АО «ИО «Баспана» (Баспана Хит)

от 500 000 ₸  
сумма кредита
10.75%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 15 лет
срок кредитования
11.6%
эффективная ставка
требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.75%  эффективная — 11.6%Ставка вознаграждения: Базовая ставка, утвержденная НБ РК, на дату заключения договора банковского займа + 1,75% (175 базисных пунктов, один базисный пункт равен 0, 01%);
Сумма
от 500 000 ₸  Сумма займа: до 80% от стоимости приобретаемого жилья; Максимальная стоимость приобретаемого жилья для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау – 25 млн. тенге, для других регионов - 15 млн. тенге.
Срок
до 15 лет
Первоначальный взнос
от 20%20% от стоимости приобретаемого жилья
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
  • Имущественное
Ежегодное страхование индивидуальных жилых домов как предмет залога, с условием обязательной пролонгации до полного исполнения заемщиком обязательств по договору банковского займа
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 1,5% от суммы займа, взимается до выдачи займа за счет собственных средств Заемщика; Комиссии связанные с обслуживанием займа: Согласно действующим тарифам Банка.
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
НетОтсутствует
Штраф за досрочное погашение
Нет
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