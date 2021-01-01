- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 4% эффективная — 4.1%ГЭСВ 4,1 - 19,9%
- Сумма
- До 100% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества, но не более суммы, разрешенной для Компании – лица, связанного с Банком особыми отношениями.
- Срок
- до 20 лет
- Рынок недвижимости
- -
- Тип недвижимости
- -
- Страхование
- Не требуетсяОтсутствует
- Залог и поручительство
- Приобретаемое жилое недвижимое имущество;
Деньги, размещенные Компанией в заклад.
- Комиссия за организацию
- НетКомиссия за организацию займа отсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетКомиссии, связанные с обслуживанием займа согласно действующим тарифам Банка
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет