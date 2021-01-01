Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 4% эффективная — 4.1% ГЭСВ 4,1 - 19,9%

Сумма До 100% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества, но не более суммы, разрешенной для Компании – лица, связанного с Банком особыми отношениями.

Срок до 20 лет

Рынок недвижимости -

Тип недвижимости -

Страхование Не требуется Отсутствует

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемое жилое недвижимое имущество; Деньги, размещенные Компанией в заклад.

Комиссия за организацию Нет Комиссия за организацию займа отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет Комиссии, связанные с обслуживанием займа согласно действующим тарифам Банка

Запрет на досрочное погашение Нет