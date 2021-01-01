  1. Главная
  2. Ипотека

Ипотека при фондировании

4%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 20 лет
срок кредитования
4.1%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 4%  эффективная — 4.1%ГЭСВ 4,1 - 19,9%
Сумма
До 100% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества, но не более суммы, разрешенной для Компании – лица, связанного с Банком особыми отношениями.
Срок
до 20 лет
Рынок недвижимости
-
Тип недвижимости
-
Страхование
Не требуетсяОтсутствует
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемое жилое недвижимое имущество; Деньги, размещенные Компанией в заклад.
Комиссия за организацию
НетКомиссия за организацию займа отсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетКомиссии, связанные с обслуживанием займа согласно действующим тарифам Банка
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Последние новости