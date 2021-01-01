Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 3% эффективная — 3.1%

Сумма Остаток основного долга: не более 36 470 000 тенге/ 200 000 долларов США по курсу НБ РК (по состоянию на 1 января 2015 г.)

Срок Период получения займа: с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2009 г.

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Жилой дом / Таунхаус

Комната / доля в квартире

Земельный участок

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог жилая недвижимость (общей площадью не более 120 м2) или земельный участок (площадью не более 0,1га), должны быть единственным для заемщика и его(ее) супруга (супруги), исключения: - наличие доли в отдельной жилой единице площадью не более 16 м2 на заемщика и/или его супруга(и), принадлежащей им праве общей собственности на приватизированное жилье, по договорам дарения или в порядке наследования; - наличие имущества, перешедшего в собственность заемщика и/или его супруга (и) в порядке наследования или дарения после 1 января 2015 г.

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет