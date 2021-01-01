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Государственная программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов

3%
номинальная ставка
Тенге
валюта
3.1%
эффективная ставка
не требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 3%  эффективная — 3.1%
Сумма
Остаток основного долга: не более 36 470 000 тенге/ 200 000 долларов США по курсу НБ РК (по состоянию на 1 января 2015 г.)
Срок
Период получения займа: с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2009 г.
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Комната / доля в квартире
  • Земельный участок
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
жилая недвижимость (общей площадью не более 120 м2) или земельный участок (площадью не более 0,1га), должны быть единственным для заемщика и его(ее) супруга (супруги), исключения: - наличие доли в отдельной жилой единице площадью не более 16 м2 на заемщика и/или его супруга(и), принадлежащей им праве общей собственности на приватизированное жилье, по договорам дарения или в порядке наследования; - наличие имущества, перешедшего в собственность заемщика и/или его супруга (и) в порядке наследования или дарения после 1 января 2015 г.
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Рефинансирование займов осуществляется в следующей приоритетности: - ипотечные жилищные займы/ипотечные займы заемщиков, относящихся в соответствии с законодательством РК к социально-уязвимым слоям населения по состоянию на 1 января 2015 года; - ипотечные жилищные займы; - ипотечные займы. Приоритетность определяется по дате и времени поступления заявлений от заемщиков.
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