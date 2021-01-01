- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 3% эффективная — 3.1%
- Сумма
- Остаток основного долга: не более 36 470 000 тенге/ 200 000 долларов США по курсу НБ РК (по состоянию на 1 января 2015 г.)
- Срок
- Период получения займа: с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2009 г.
- Тип недвижимости
- Квартира
- Жилой дом / Таунхаус
- Комната / доля в квартире
- Земельный участок
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- жилая недвижимость (общей площадью не более 120 м2) или земельный участок (площадью не более 0,1га), должны быть единственным для заемщика и его(ее) супруга (супруги), исключения:
- наличие доли в отдельной жилой единице площадью не более 16 м2 на заемщика и/или его супруга(и), принадлежащей им праве общей собственности на приватизированное жилье, по договорам дарения или в порядке наследования;
- наличие имущества, перешедшего в собственность заемщика и/или его супруга (и) в порядке наследования или дарения после 1 января 2015 г.
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Рефинансирование займов осуществляется в следующей приоритетности:
- ипотечные жилищные займы/ипотечные займы заемщиков, относящихся в соответствии с законодательством РК к социально-уязвимым слоям населения по состоянию на 1 января 2015 года;
- ипотечные жилищные займы;
- ипотечные займы.
Приоритетность определяется по дате и времени поступления заявлений от заемщиков.