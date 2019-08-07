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АО Нурбанк

АО Нурбанк

Кредиты
Образовательный кредит
«Образовательный кредит» — кредит на оплату образования в ВУЗах Республики Казахстан без залога. Два варианта предоставления: с комиссиями/без комиссий.
Беззалоговый
«Беззалоговый» — кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня без залога и подтверждения цели кредита. Два варианта предоставления: с комиссиями/ без комиссий.
Залоговый кредит
«Залоговый кредит» — кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня, без подтверждения цели кредита, под залог недвижимости.
Рефинансирование
Возможность закрыть действующий любой беззалоговый кредит в АО «Нурбанк» или банке второго уровня и получить дополнительную сумму займа на потребительские цели. Два варианта предоставления займа: с комиссиями/ без комиссий.
Кредит под залог денег
Кредит под залог денежных средств.
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Ипотека
Ипотека
Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение недвижимого имущества и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.
Государственная программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов
Государственная программа, которая позволяет снизить процентную ставку до 3% годовых, а также перевести заём, полученный в иностранной валюте – в тенге.
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Автокредиты
Автокредит на новые автомобили
Автокредит на поддержанные автомобили
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Депозиты
Депозит «Нур Алтын Оптимальный»
Депозит «Нур Алтын Оптимальный» — универсальный депозит, предназначенный для пополнения и частичного изъятия в пределах неснижаемого остатка. Срок размещения: 6, 12, 24, 36 месяцев; Валюта вклада: Валюта вклада: тенге, доллар США и евро.
Депозит «Нур Алтын Сберегательный»
Депозит «Нур Алтын Сберегательный» — сберегательный депозит с получением максимальной доходности и повышенной гарантией КФГД в 15 млн. тенге. Срок размещения: 12, 24, 36 месяцев; Валюта вклада: тенге и доллары США.
Депозит "До востребования"
Депозит «До востребования» — минимальный размер вклада не ограничен. Срок размещения: бессрочный; Валюта вклада: тенге, доллары США, евро
Образовательный вклад «AQYL»
Образовательный вклад «AQYL» — вклад, предназначенный для накопления на обучение в ВУЗах Республики Казахстан. Срок размещения: 36 и 60 месяцев; Валюта вклада: тенге.
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Карты
Visa Classic/ MasterCard Standard
Широко распространенный вид карточек для респектабельных людей. Позволяющий Вам получать кредиты по карточке, получать наличные в банкоматах и POS – терминалах, оплачивать покупки в торговых точках и в интернете, арендовать автомобиль, бронировать гостиницу и т. д. Популярные пластиковые карточки. Обслуживаются везде, где присутствуют логотипы Visa и MasterCard.
Visa Gold / MasterCard Gold
Признак состоятельности и поддержка Вашего статуса. Карточка, позволяющая получать кредиты, оплачивать покупки в торговых точках и в интернете, арендовать автомобиль, бронировать гостиницу и т. д. Карточки Gold предоставляют своим держателям максимум возможностей и комфорта, так как во всем мире их обслуживают по категории VIP — клиентов. Карточка Gold всегда была символом престижа и успеха.
Visa Infinite
Держатели Visa Infinite АО «Нурбанк» — имеют возможность пользоваться эксклюзивными услугами.
Visa Diamond
Visa Diamond
Visa Platinum
Visa Platinum
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