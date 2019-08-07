Широко распространенный вид карточек для респектабельных людей. Позволяющий Вам получать кредиты по карточке, получать наличные в банкоматах и POS – терминалах, оплачивать покупки в торговых точках и в интернете, арендовать автомобиль, бронировать гостиницу и т. д. Популярные пластиковые карточки. Обслуживаются везде, где присутствуют логотипы Visa и MasterCard.

Visa Gold / MasterCard Gold

Признак состоятельности и поддержка Вашего статуса. Карточка, позволяющая получать кредиты, оплачивать покупки в торговых точках и в интернете, арендовать автомобиль, бронировать гостиницу и т. д. Карточки Gold предоставляют своим держателям максимум возможностей и комфорта, так как во всем мире их обслуживают по категории VIP — клиентов. Карточка Gold всегда была символом престижа и успеха.