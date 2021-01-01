- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 10.75% эффективная — 11.3%
- Сумма
- от 2 000 000 ₸ до 20 000 000 ₸- Для городов Алматы, Астана, Актау, Атырау - 20 000 000 тенге;
- Для других регионов - 12 000 000 тенге.
- Срок
- до 15 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%
- Страхование
- Обязательное страхование заложенной недвижимости
- Залог и поручительство
- Приобретаемая недвижимость;
Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин:
1) стоимости, определенной независимым оценщиком;
2) стоимости определенной банком;
3) цены сделки по покупке жилья.
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 0,5% от суммы займа
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Возможность привлечения созаемщиков по программе.