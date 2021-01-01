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Баспана ХИТ

от 2 000 000 ₸  до 20 000 000 ₸
сумма кредита
10.75%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 15 лет
срок кредитования
11.3%
эффективная ставка
требуется
страхование
Для физических лиц, участвующих в зарплатном проекте Банка и лояльных клиентов
Для прочих категорий клиентов
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО АТФБанк
О компании
atfbank.kz
2424
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.75%  эффективная — 11.3%
Сумма
от 2 000 000 ₸  до 20 000 000 ₸- Для городов Алматы, Астана, Актау, Атырау - 20 000 000 тенге; - Для других регионов - 12 000 000 тенге.
Срок
до 15 лет
Первоначальный взнос
от 20%
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Апартаменты
Страхование
  • Имущественное
Обязательное страхование заложенной недвижимости
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая недвижимость; Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин: 1) стоимости, определенной независимым оценщиком; 2) стоимости определенной банком; 3) цены сделки по покупке жилья.
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 0,5% от суммы займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Возможность привлечения созаемщиков по программе.
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