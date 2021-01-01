Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 10.75% эффективная — 11.3%

Сумма от 2 000 000 ₸ до 20 000 000 ₸ - Для городов Алматы, Астана, Актау, Атырау - 20 000 000 тенге; - Для других регионов - 12 000 000 тенге.

Срок до 15 лет

Первоначальный взнос от 20%

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Апартаменты

Страхование Имущественное Обязательное страхование заложенной недвижимости

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая недвижимость; Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин: 1) стоимости, определенной независимым оценщиком; 2) стоимости определенной банком; 3) цены сделки по покупке жилья.

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 0,5% от суммы займа

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет