Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 7% эффективная — 7.2%

Сумма от 500 000 ₸ Сумма займа: 80% от стоимости приобретаемого жилья; Максимальная стоимость приобретаемого жилья для городов Астана, Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан, Актау, Атырау, Шымкент – 25 млн. тенге, для других регионов - 15 млн. тенге;

Срок до 25 лет

Первоначальный взнос от 20% 20% от стоимости приобретаемого жилья

Рынок недвижимости Первичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Не требуется Отсутствует

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая жилая недвижимость

Комиссия за организацию Нет Отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет Отсутствует