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7-20-25

от 500 000 ₸  
сумма кредита
7%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 25 лет
срок кредитования
7.2%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 7%  эффективная — 7.2%
Сумма
от 500 000 ₸  Сумма займа: 80% от стоимости приобретаемого жилья; Максимальная стоимость приобретаемого жилья для городов Астана, Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан, Актау, Атырау, Шымкент – 25 млн. тенге, для других регионов - 15 млн. тенге;
Срок
до 25 лет
Первоначальный взнос
от 20%20% от стоимости приобретаемого жилья
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
Не требуетсяОтсутствует
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость
Комиссия за организацию
НетОтсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
НетОтсутствует
Штраф за досрочное погашение
Нет
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