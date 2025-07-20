- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 7% эффективная — 7.2%
- Сумма
- от 500 000 ₸ Сумма займа: 80% от стоимости приобретаемого жилья;
Максимальная стоимость приобретаемого жилья для городов Астана, Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан, Актау, Атырау, Шымкент – 25 млн. тенге, для других регионов - 15 млн. тенге;
- Срок
- до 25 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%20% от стоимости приобретаемого жилья
- Страхование
- Не требуетсяОтсутствует
- Залог и поручительство
- Приобретаемая жилая недвижимость
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- НетОтсутствует
- Штраф за досрочное погашение
- Нет