Международная платежная система (МПС)

Совокупность программно-технических средств, документации и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих осуществление платежей с использованием карточек в соответствии с внутренними правилами данной Системы платежных карточек. По настоящим Правилам пользования карточкой Системами платежных карточек являются международные платежные системы Visa International, MasterCard International, UnionPay International.