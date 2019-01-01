Консигнация

Способ кредитования, при котором розничный торговец может просто полу­чить товарноматериальные ценности без обя­зательства. Если товары будут проданы, то бу­дет осуществлен и платеж производителю, а если нет, то розничный торговец может вернуть товар производителю без выплаты неустойки. Консигнация обычно применяется при реализа­ции новых, нетипичных товаров, спрос на кото­рые трудно предположить. Примером может служить практика производства и продажи новых учебников для институтов. Книгоиздатели посылают свои книги в книжные магазины при институтах с условием их возврата, если они не будут проданы.