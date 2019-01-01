Консигнация
Способ кредитования, при котором розничный торговец может просто получить товарноматериальные ценности без обязательства. Если товары будут проданы, то будет осуществлен и платеж производителю, а если нет, то розничный торговец может вернуть товар производителю без выплаты неустойки. Консигнация обычно применяется при реализации новых, нетипичных товаров, спрос на которые трудно предположить. Примером может служить практика производства и продажи новых учебников для институтов. Книгоиздатели посылают свои книги в книжные магазины при институтах с условием их возврата, если они не будут проданы.
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