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Бюджет консолидированный
Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории.
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