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Бюджет консолидированный

Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей терри­тории.
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