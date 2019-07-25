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Депозит в трех валютах: тенге, долларах США и евро; Срок хранения: 12 месяцев.
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Депозиты
JÝSAN mobile
Депозит в трех валютах: тенге, долларах США и евро; Срок хранения: 12 месяцев.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 9.3%
эффективная — 9.7%
Сумма
от 1 000 ₸
от 10 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.
до 12 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Aвтоматическая, не более 1 (один) раза на тот же срок, по ставке вознаграждения, действующей на день пролонгации
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Не ограничено до неснижаемой минимальной суммы вклада (1 000 тенге) без потери вознаграждения
Досрочное рассторжение
возможно
С сохранением ранее начисленного и выплаченного вознаграждения
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
Способ пополнения
Кассы
Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.7%
Номинальная — 9.3%
Сумма
от 1 000 ₸
до 10 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.
до 12 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%
Номинальная — 1%
Сумма
от $5
Срок
от 12 мес.
до 12 мес.
Валюта
Евро
Ставка
Эффективная — 0.1%
Номинальная — 0.1%
Сумма
от 5€
Срок
от 12 мес.
до 12 мес.
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