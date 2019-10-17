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По итогам торгов 15 ноября рыночный курс тенге сложился на уровне 388,07 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,1% (с 388,29).

Национальный Банк опубликовал свою ежемесячную аналитику по итогам сентября 2019 года

По итогам торгов 21 октября рыночный курс тенге сложился на уровне 389,98 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,1% (с 389,52).