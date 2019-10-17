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Национальный банк РК
Национальный банк РК
О компании
Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком Республики Казахстан и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан.
Новости
Курс валют на 30 декабря: курс доллара - 380.44, курс евро - 423.66, российский рубль - 6.14
Курс валют на сегодня, на 30 декабря 2019 года в Казахстане: курс доллара - 380.44, курс евро - 423.66, российский рубль - 6.14
Курс валют на 27 декабря: курс доллара - 378.79, курс евро - 420, российский рубль - 6.13
Курс валют на сегодня, на 27 декабря 2019 года в Казахстане: курс доллара - 378.79, курс евро - 420, российский рубль - 6.13
Назначены заместители председателя Нацбанка РК
Назначены два заместителя председателя Нацбанка РК.
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Статьи
Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 8 по 15 ноября 2019 года
По итогам торгов 15 ноября рыночный курс тенге сложился на уровне 388,07 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,1% (с 388,29).
О ситуации на финансовом рынке
Национальный Банк опубликовал свою ежемесячную аналитику по итогам сентября 2019 года
Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 11 по 18 октября 2019 года
По итогам торгов 21 октября рыночный курс тенге сложился на уровне 389,98 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,1% (с 389,52).
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Ключевые фигуры
Досаев Ерболат Аскарбекович
Председатель Национального Банка Республики Казахстан
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